Journée laine Salle du patronage Barcus

Informations pratiques

Barcus

Journée laine

Salle du patronage Bourg Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Barkoxe Bizi propose une journée dédiée à la filière laine à Barcus, en Soule.

Ouvert à tous, l’événement réunira éleveurs, artisans et entreprises de la filière laine, coopérative et grand public autour d’un objectif commun redécouvrir et redonner de la valeur à la laine produite sur notre territoire. Au programme conférence, échanges sur les évolutions réglementaires, témoignages d’entreprises de la filière et marché d’artisans et d’entreprises qui fabriquent des produits en laine locale et pyrénéenne. Une journée conviviale pour découvrir les nombreux usages de la laine. .

Salle du patronage Bourg Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86

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English : Journée laine

L’événement Journée laine Barcus a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Pays Basque