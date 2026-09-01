Journée laine Salle du patronage Barcus
samedi 26 septembre 2026 · Salle du patronage · Barcus
Informations pratiques
Barcus
Journée laine
Salle du patronage Bourg Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Barkoxe Bizi propose une journée dédiée à la filière laine à Barcus, en Soule.
Ouvert à tous, l’événement réunira éleveurs, artisans et entreprises de la filière laine, coopérative et grand public autour d’un objectif commun redécouvrir et redonner de la valeur à la laine produite sur notre territoire. Au programme conférence, échanges sur les évolutions réglementaires, témoignages d’entreprises de la filière et marché d’artisans et d’entreprises qui fabriquent des produits en laine locale et pyrénéenne. Une journée conviviale pour découvrir les nombreux usages de la laine. .
Salle du patronage Bourg Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée laine
L’événement Journée laine Barcus a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Barcus (Pyrénées-Atlantiques)
- Bilaka kolektiboa dirau Barcus 13 septembre 2026
- Découverte et initiation au mus et à la belote Barcus 14 septembre 2026
- Réunion de présentation Siel bleu Maison pour tous Barcus 15 septembre 2026
- Atelier guitare Barcus 19 septembre 2026
- Découverte et initiation au mus et à la belote Barcus 21 septembre 2026