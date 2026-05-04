Atelier Gyotaku Empreintes marines Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron
Atelier Gyotaku Empreintes marines Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Denis-d’Oléron
Atelier Gyotaku Empreintes marines
Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Découvrez le Gyotaku, une technique japonaise d’empreintes et réalisez votre création inspirée du monde marin.
Sur inscription Gratuit Adultes
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Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatequestdenisoleron@orange.fr
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English :
Discover Gyotaku, a Japanese printmaking technique, and create your own creation inspired by the marine world.
Registration required Free Adults
L’événement Atelier Gyotaku Empreintes marines Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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