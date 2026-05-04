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Atelier Gyotaku Empreintes marines Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron

Atelier Gyotaku Empreintes marines Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 25, rue de la libération

Ville : 17650 Saint-Denis-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Denis-d’Oléron

Atelier Gyotaku Empreintes marines

Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 15:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Découvrez le Gyotaku, une technique japonaise d’empreintes et réalisez votre création inspirée du monde marin.
Sur inscription Gratuit Adultes
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Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18  mediatequestdenisoleron@orange.fr

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English :

Discover Gyotaku, a Japanese printmaking technique, and create your own creation inspired by the marine world.
Registration required Free Adults

L’événement Atelier Gyotaku Empreintes marines Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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