Atelier Haïku et fabrication de carnet recyclé La Tisanerie Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Atelier Haïku et fabrication de carnet recyclé

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 13:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Organisé par La Tisanerie.

Observation du vivant, écriture de haïkus inspirés par la nature environnante et création d’un carnet en papier recyclé avec reliure simple. Repartez avec votre carnet, vos haïkus et la satisfaction d’une création pleine de sens. Atelier limité à 10 personnes. .

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 76 41 88 lauranne.chauvin@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Haïku et fabrication de carnet recyclé

L’événement Atelier Haïku et fabrication de carnet recyclé Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS