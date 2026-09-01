Atelier Haïku et fabrication de carnet recyclé La Tisanerie Pontarlier
dimanche 27 septembre 2026 · La Tisanerie · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Atelier Haïku et fabrication de carnet recyclé
La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 13:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Organisé par La Tisanerie.
Observation du vivant, écriture de haïkus inspirés par la nature environnante et création d’un carnet en papier recyclé avec reliure simple. Repartez avec votre carnet, vos haïkus et la satisfaction d’une création pleine de sens. Atelier limité à 10 personnes. .
La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 76 41 88 lauranne.chauvin@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Haïku et fabrication de carnet recyclé
L’événement Atelier Haïku et fabrication de carnet recyclé Pontarlier a été mis à jour le 2026-08-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à Pontarlier (Doubs)
- Salon de l’Habitat Pontarlier 11 septembre 2026
- Vol au dessus d’un nid de coucou Ciné Culte Cinéma Olympia Pontarlier 11 septembre 2026
- Coulée du Mont d’Or Pontarlier 12 septembre 2026
- Exposition de travaux manuels Pontarlier 12 septembre 2026
- Cours d’allemand pour les adultes Pontarlier 14 septembre 2026