Reconnaître les champignons de notre région Maison des associations Pontarlier
Reconnaître les champignons de notre région Maison des associations Pontarlier lundi 7 septembre 2026.
Pontarlier
Reconnaître les champignons de notre région
Maison des associations 16 place Zarautz Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 17:30:00
fin : 2026-09-21 20:00:00
Date(s) :
2026-09-07 2026-09-14 2026-09-21
Ouvert à tout public. On peut venir avec ses champignons ou sans.
Les participants sont guidés par des mycologues avertis pour apprendre à reconnaître les champignons. .
Maison des associations 16 place Zarautz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 85 49 10 J-C.ROBBE@WANADOO.FR
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English : Reconnaître les champignons de notre région
L’événement Reconnaître les champignons de notre région Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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