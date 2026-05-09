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Reconnaître les champignons de notre région Maison des associations Pontarlier

Reconnaître les champignons de notre région Maison des associations Pontarlier lundi 7 septembre 2026.

Lieu : Maison des associations

Adresse : 16 place Zarautz

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : lundi 7 septembre 2026

Fin : lundi 7 septembre 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 0 0 Autres Tarifs

Pontarlier

Reconnaître les champignons de notre région

Maison des associations 16 place Zarautz Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 17:30:00
fin : 2026-09-21 20:00:00

Date(s) :
2026-09-07 2026-09-14 2026-09-21

Ouvert à tout public. On peut venir avec ses champignons ou sans.
Les participants sont guidés par des mycologues avertis pour apprendre à reconnaître les champignons.   .

Maison des associations 16 place Zarautz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 85 49 10  J-C.ROBBE@WANADOO.FR

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English : Reconnaître les champignons de notre région

L’événement Reconnaître les champignons de notre région Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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