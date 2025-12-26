Festival Lecturbulences 2026 Oh, musée ! Place d’Arçon Pontarlier

Festival Lecturbulences 2026 Oh, musée !

Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:30:00

fin : 2026-03-21 16:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Organisé par le Musée municipal de Pontarlier.

En préambule du Festival Lecturbulences 2026, le Musée et la Médiathèque s’associent pour vous proposer une visite inédite de la collection de peintures comtoises. Dédiée au thème de l’eau, découvrez techniques de peintures et lectures de textes autour de cet élément énigmatique… Pour tous à partir de 8 ans. Entrée libre. Réservation conseillée. .

Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com

