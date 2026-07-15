Informations pratiques

Pontarlier

Cinéma plein air Lilo & Stitch

Place Zarautz Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 21:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Organisé le collectif PARLONCAP et la maison de quartier des Pareuses.

Rendez-vous pour la projection en plein air de Lilo & Stitch en live action. En cas d’intempéries, la séance sera maintenue à la salle Morand et avancée à 20h. Venez profiter d’une soirée cinéma en famille ! .

Place Zarautz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 55 42 pareuses@sfr.fr

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English : Cinéma plein air Lilo & Stitch

L’événement Cinéma plein air Lilo & Stitch Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS