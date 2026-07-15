Cinéma plein air Lilo & Stitch Pontarlier
vendredi 21 août 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Cinéma plein air Lilo & Stitch
Place Zarautz Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Organisé le collectif PARLONCAP et la maison de quartier des Pareuses.
Rendez-vous pour la projection en plein air de Lilo & Stitch en live action. En cas d’intempéries, la séance sera maintenue à la salle Morand et avancée à 20h. Venez profiter d’une soirée cinéma en famille ! .
Place Zarautz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 55 42 pareuses@sfr.fr
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English : Cinéma plein air Lilo & Stitch
L’événement Cinéma plein air Lilo & Stitch Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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