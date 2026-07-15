UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pontarlier

Cinéma plein air Lilo & Stitch Pontarlier

vendredi 21 août 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Place Zarautz
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Cinéma plein air Lilo & Stitch

Place Zarautz Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Organisé le collectif PARLONCAP et la maison de quartier des Pareuses.
Rendez-vous pour la projection en plein air de Lilo & Stitch en live action. En cas d’intempéries, la séance sera maintenue à la salle Morand et avancée à 20h. Venez profiter d’une soirée cinéma en famille !   .

Place Zarautz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 55 42  pareuses@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma plein air Lilo & Stitch

L’événement Cinéma plein air Lilo & Stitch Pontarlier a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Pontarlier (Doubs)