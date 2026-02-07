A la rencontre des champignons Maison des associations Pontarlier
A la rencontre des champignons Maison des associations Pontarlier lundi 7 septembre 2026.
Pontarlier
A la rencontre des champignons
Maison des associations 16 place Zarautz Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 17:30:00
fin : 2026-09-21 20:00:00
Date(s) :
2026-09-07 2026-09-14 2026-09-21 2026-10-05 2026-10-12 2026-10-19 2026-10-26
Le lundi soir de 20h à 22h.
Organisé par la société d’Histoire Naturelle du Haut-Doubs.
La Société d’histoire naturelle du Haut Doubs propose des ateliers de détermination ouverts à tous et gratuits. On peut venir avec ou sans ses récoltes. Annulation possible en cas de conditions mycologiques défavorables. Avant de venir, consulter le site internet. .
Maison des associations 16 place Zarautz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 85 49 10 j-c.robbe@wanadoo.fr
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English : A la rencontre des champignons
L’événement A la rencontre des champignons Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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