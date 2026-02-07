A la rencontre des champignons Maison des associations Pontarlier

Pontarlier

A la rencontre des champignons

Maison des associations 16 place Zarautz Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07 17:30:00

fin : 2026-09-21 20:00:00

Date(s) :

2026-09-07 2026-09-14 2026-09-21 2026-10-05 2026-10-12 2026-10-19 2026-10-26

Le lundi soir de 20h à 22h.

Organisé par la société d’Histoire Naturelle du Haut-Doubs.

La Société d’histoire naturelle du Haut Doubs propose des ateliers de détermination ouverts à tous et gratuits. On peut venir avec ou sans ses récoltes. Annulation possible en cas de conditions mycologiques défavorables. Avant de venir, consulter le site internet. .

Maison des associations 16 place Zarautz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 85 49 10 j-c.robbe@wanadoo.fr

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English : A la rencontre des champignons

L’événement A la rencontre des champignons Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS