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A la rencontre des champignons Maison des associations Pontarlier

A la rencontre des champignons Maison des associations Pontarlier lundi 7 septembre 2026.

Lieu : Maison des associations

Adresse : 16 place Zarautz

Ville : 25300 Pontarlier

Département : Doubs

Début : lundi 7 septembre 2026

Fin : lundi 7 septembre 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

A la rencontre des champignons

Maison des associations 16 place Zarautz Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 17:30:00
fin : 2026-09-21 20:00:00

Date(s) :
2026-09-07 2026-09-14 2026-09-21 2026-10-05 2026-10-12 2026-10-19 2026-10-26

Le lundi soir de 20h à 22h.
Organisé par la société d’Histoire Naturelle du Haut-Doubs.
La Société d’histoire naturelle du Haut Doubs propose des ateliers de détermination ouverts à tous et gratuits. On peut venir avec ou sans ses récoltes. Annulation possible en cas de conditions mycologiques défavorables. Avant de venir, consulter le site internet.   .

Maison des associations 16 place Zarautz Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 85 49 10  j-c.robbe@wanadoo.fr

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English : A la rencontre des champignons

L’événement A la rencontre des champignons Pontarlier a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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