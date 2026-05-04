Atelier Hangeul Cosmopolis Nantes
Atelier Hangeul Cosmopolis Nantes samedi 16 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-16 14:30 – 15:30
Gratuit : non Tarif : 2€
Apprenez le coréen, l’alphabet, les voyelles avec l’École coréenne de Nantes.Un initiation qui vous donnera surement l’envie de prolonger cet apprentissage tout au long de l’année à l’Ecole coréenne de Nantes. Cet atelier est proposé dans le cadre du 13e Festival Printemps coréen à découvrir du 6 au 31 mai 2026 à l’Espace Cosmopolis, à la Salle Paul Fort, aux Salons Mauduit, Pannonica, au Printemps des Nefs, Magmaa et Stéréolux.
Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr
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