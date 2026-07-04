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AGENDA · Marseille 2e Arrondissement

Atelier Harpocrate dans un lotus Musée des Enfants Préau des Accoules Marseille 2e Arrondissement

jeudi 23 juillet 2026 · Musée des Enfants Préau des Accoules · Marseille 2e Arrondissement

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée des Enfants Préau des Accoules
Adresse
29 Montée Des Accoules
Ville
13002 Marseille 2e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marseille 2e Arrondissement

Atelier Harpocrate dans un lotus

Jeudi 23 juillet 2026 de 15h à 16h. Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Rendez-vous au Musée des Enfants Préau des Accoules avec un atelier pour le jeune public.Enfants
Venez au musée pour un atelier inspiré d’une œuvre de l’exposition représentant le dieu Harpocrate enfant dans un lotus !

Avec les techniques d’origami (un art japonais de pliages de papier) les enfants fabriqueront leur lotus en papier. Ils pourront alors placer en son centre un portrait du dieu Harpocrate !

• Enfants de 7 à 12 ans
• Durée 1h
• Sur inscription au 04 13 94 83 85 ou resa-preaudesaccoules@marseille.fr   .

Musée des Enfants Préau des Accoules 29 Montée Des Accoules Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Join us at the Musée des Enfants Préau des Accoules for a workshop for young visitors.

L’événement Atelier Harpocrate dans un lotus Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-25 par Ville de Marseille

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