DJ Kore Raï’n’B Fever feat Amine Babylone Mouh Milano Quai du Port Marseille 2e Arrondissement
DJ Kore Raï’n’B Fever feat Amine Babylone Mouh Milano Quai du Port Marseille 2e Arrondissement samedi 18 juillet 2026.
Marseille 2e Arrondissement
DJ Kore Raï’n’B Fever feat Amine Babylone Mouh Milano
Samedi 18 juillet 2026 à partir de 20h30. Quai du Port Devant l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Préparez-vous à une soirée exceptionnelle sur la majestueuse scène flottante installée devant l’Hôtel de Ville !
Pour la 7ᵉ année, Marseille s’anime au rythme du soleil, de la fête et de la culture partagée.
L’Été Marseillais revient en 2026 avec une programmation éclectique, gratuite et ouverte à toutes et à tous.
La Ville de Marseille est heureuse de vous donner rendez-vous pour une soirée exceptionnelle sur la Scène sur l’eau, au cœur du Vieux-Port !
DJ KORE
Créateur du projet mythique Raï’n’B Fever, Kore célèbre 20 ans de succès.
Producteur de génie pour SCH ou encore Amel Bent, il unit rap, pop et raï dans une fête universelle.
DJ, producteur, compositeur, faiseur et défricheur, Kore, Djamel dans le civil, né à Montreuil, a un CV qui déborde. Rohff, Magic System, Lacrim, Pokora, Alonzo, SCH, Sadek, L’Algérino, Ninho, Zola, Raï’n’B Fever, Leslie, Taxi 3, French Montana, Kid Cuti, Will.i.Am, Kelly Rowland, Niska, Rim’K, Kool Shen, Seth Gueko, Mister You, Gradur, Brodinski, Club Cheval… La liste est sans fin et impressionnante.
Kore, s’il a débuté dans le rap, ne s’est jamais rien interdit. Cet éclectisme viscéral ne vient pas de nulle part. Pour comprendre cette trajectoire hors-norme — qui peut revendiquer un tel parcours artistique en France ?
Un show solaire et intergénérationnel pour faire battre le cœur de Marseille !
MOUH MILANO
Depuis plus de 15 ans, Mouh Milano s’impose comme une figure majeure de la scène musicale maghrébine. Auteur-compositeur-interprète à la voix singulière, il aborde avec justesse des thématiques sociales profondes, touchant un public large et fidèle. Véritable phénomène digital, il cumule plus d’un million d’abonnés sur Instagram et plus de 4 millions sur YouTube, où ses clips battent régulièrement des records.
Son titre emblématique Machafohach dépasse les 567 millions de vues, consacrant son statut d’artiste incontournable. Sur scène, son énergie magnétique et son émotion brute font de chacune de ses performances un moment marquant. Mouh Milano, c’est plus qu’un artiste c’est une voix engagée, une présence scénique puissante et un succès qui traverse les frontières. .
Quai du Port Devant l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Get ready for an exceptional evening on the majestic floating stage set up in front of the Hôtel de Ville!
L’événement DJ Kore Raï’n’B Fever feat Amine Babylone Mouh Milano Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-13 par Ville de Marseille
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