Nocturne Festival PAC les écritures bougées, 10 ans déjà ! Frac Sud Cité de l’art contemporain Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Nocturne Festival PAC les écritures bougées, 10 ans déjà !

Vendredi 22 mai 2026 de 18h à 22h. Frac Sud Cité de l’art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 22:00:00

Date(s) :

2026-05-22

PLATEAUX est un festival nomade et transdisciplinaire de création contemporaine porté par RIFT à Marseille.

Oui, voilà dix années que le festival des écritures bougées présente le travail d’écrivains et d’écrivaines, de poètes et poétesses, d’artistes, de chorégraphes et de compositeurs et compositrices et se déploie ici et ailleurs, dans des centres d’art, des librairies, des lieux alternatifs, des musées, des FRAC… Chaque soirée est une occasion renouvelée d’offrir aux publics multiples différentes manifestations de la plasticité de l’écriture au travers de lectures-actions. Comment bouge t-on un texte ? Pourquoi parle-t-on en bougeant ? Pourquoi parle-t-on immobile ? De quel type d’immobilité s’agit-il ? De quel type de mouvement ? Voici des questions que le festival pose et chaque lecture-action est une façon d’y répondre ou de retourner la question. C’est au Frac Sud à Marseille que nous inaugurerons la dixième édition du festival des écritures bougées avec des artistes, écrivains et chorégraphe acolytes. Aziyadé Baudoin-Talec



Artistes

Anne Lise Le Gac

Gwendal Coulon

Céline Ahond

Aziyadé Baudouin-Talec .

Frac Sud Cité de l’art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 91 27 55

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English :

PLATEAUX is a nomadic, trans-disciplinary festival of contemporary creation supported by RIFT in Marseille.

L’événement Nocturne Festival PAC les écritures bougées, 10 ans déjà ! Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille