Du sel dans les yeux Tout le long du Grand Port Maritime Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Du sel dans les yeux

Du jeudi 21 au samedi 23 mai 2026 à partir de 18h. Tout le long du Grand Port Maritime Digue du Large Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-21

Du sel dans les yeux est une performance conçue comme le prologue de la prochaine création de Sébastien Kheroufi, La Mort du Môme, spectacle qu’il écrit et mettra en scène au Théâtre national de La Colline en novembre 2026.Adultes

En écho, il présentera également à l’automne 2026, au Panthéon, l’épilogue de cette œuvre, Les Enfants de la patrie. Entre ces deux gestes la mer et le monument, le sel et la pierre se dessine l’axe profond de ce projet une fresque politique, sociale et familiale.



Du sel dans les yeux est une quête sur ce qui se joue entre deux rives, entre deux langues, entre deux histoires. Une tentative pour comprendre ce temps suspendu du voyage, ces 24 heures de traversée en bateau entre Alger et Marseille. Sébastien Kheroufi traverse différentes générations à travers une invitation faite à sept autrices et auteurs, pour qu’ils et elles écrivent à partir de cette traversée, du voyage, de l’exil, de cette double culture portée comme une richesse et parfois comme une fracture. Que disent les enfants de l’histoire de leurs parents ?



Une tentative de créer, quelque part entre Alger et Marseille, un espace possible où nos histoires puissent se raconter autrement.





Conception et mise en scène Sébastien Kheroufi

Auteurs Amine Adjina, Rachida Brackni, Chouf, Nasser Djemaï, Faïza Guène, Sébastien Kheroufi, Soso Maness et Lina Soualem





Déconseillé au moins de 16 ans.

Cette pièce comporte des scènes susceptibles de heurter la sensibilité de certaines spectatrices et de certains spectateurs.





Durée 1h20 (hors temps de transport)

Réservation obligatoire

Rendez-vous à Icard Maritime départ calanques à l’angle entre le quai des Belges et le quai du Port, en face de la Samaritaine, pour un départ en bateau. .

Tout le long du Grand Port Maritime Digue du Large Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Du sel dans les yeux is a performance conceived as a prologue to Sébastien Kheroufi?s next creation, La Mort du Môme, which he will write and stage at the Théâtre national de La Colline in November 2026.

L’événement Du sel dans les yeux Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille