D’une rive à l’autre La Plateforme Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

D’une rive à l’autre

Vendredi 22 mai 2026 de 20h à 2h. La Plateforme 12 rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 02:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Célébrez la clôture de la Saison Méditerranée 2026 à Marseille !

Le 22 mai, profitez d’une nuit festive ‘D’une rive à l’autre’ avec Hervé Carvalho (Acid Arab) et Temenik Electric. Musique, partage et Maghreb vibes à La Plateforme.





Ce vendredi, Marseille devient le cœur battant de la Méditerranée. Pour la clôture de la Saison Méditerranée 2026, nous vous invitons à une nuit de fête totale à La Plateforme. Entre héritage et modernité, laissez-vous porter par une programmation solaire et électrique.





Au programme un line-up d’exception pour un voyage sonore sans frontières.



Temenik Electric (Live) & Zajal (Live)



Hervé Carvalho (Acid Arab) & Dj Big Buddha





Venez célébrer l’énergie de la jeunesse méditerranéenne sous le signe du partage et de la danse. .

La Plateforme 12 rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebrate the closing of the Mediterranean Season 2026 in Marseille!

L’événement D’une rive à l’autre Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille