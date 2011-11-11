D’une rive à l’autre La Plateforme Marseille 2e Arrondissement
D’une rive à l’autre La Plateforme Marseille 2e Arrondissement vendredi 22 mai 2026.
Marseille 2e Arrondissement
D’une rive à l’autre
Vendredi 22 mai 2026 de 20h à 2h. La Plateforme 12 rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 02:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Célébrez la clôture de la Saison Méditerranée 2026 à Marseille !
Le 22 mai, profitez d’une nuit festive ‘D’une rive à l’autre’ avec Hervé Carvalho (Acid Arab) et Temenik Electric. Musique, partage et Maghreb vibes à La Plateforme.
Ce vendredi, Marseille devient le cœur battant de la Méditerranée. Pour la clôture de la Saison Méditerranée 2026, nous vous invitons à une nuit de fête totale à La Plateforme. Entre héritage et modernité, laissez-vous porter par une programmation solaire et électrique.
Au programme un line-up d’exception pour un voyage sonore sans frontières.
Temenik Electric (Live) & Zajal (Live)
Hervé Carvalho (Acid Arab) & Dj Big Buddha
Venez célébrer l’énergie de la jeunesse méditerranéenne sous le signe du partage et de la danse. .
La Plateforme 12 rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Celebrate the closing of the Mediterranean Season 2026 in Marseille!
L’événement D’une rive à l’autre Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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