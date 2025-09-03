Run Ballet Julien Lestel Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Run Ballet Julien Lestel Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement mercredi 20 mai 2026.

Run Ballet Julien Lestel

Mercredi 20 mai 2026 à partir de 20h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 24 – 24 – 48 EUR

Début : 2026-05-20 20:00:00

fin : 2026-05-20

2026-05-20

Avec un choix musical très varié, Run se veut une ode à la liberté de mouvement et à l’humanité sous toutes ses formes.

Dans un monde où tout s’accélère, Run est une métaphore de notre course quotidienne et capte l’essence de cette dynamique à travers la danse.









C’est aussi une incitation à ralentir et à prendre conscience de notre corps et des émotions qu’il communique afin de retrouver un lien entre nous-mêmes et ce qui nous entoure et d’occuper notre place dans un collectif.









A travers une chorégraphie dynamique et engageante, parfois même explosive, où chacun peut ressentir l’énergie et l’émotion qui en émanent, le ballet vise à établir un lien fort entre les danseurs et les spectateurs en les amenant à se questionner sur leur propre parcours. .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

With a wide range of musical choices, Run is an ode to freedom of movement and humanity in all its forms.

German :

Mit einer sehr vielfältigen Musikauswahl versteht sich Run als eine Ode an die Bewegungsfreiheit und die Menschlichkeit in all ihren Formen.

Italiano :

Con un’ampia gamma di musiche, Run è un’ode alla libertà di movimento e all’umanità in tutte le sue forme.

Espanol :

Con un amplio abanico musical, Run es una oda a la libertad de movimiento y a la humanidad en todas sus formas.

