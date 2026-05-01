Cepac Silo Indus’3Days Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Cepac Silo Indus’3Days

Mercredi 20 mai 2026 de 10h à 12h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 10:00:00

fin : 2026-05-20 12:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Construit en 1927, le Silo d’Arenc, véritable révolution industrielle sur les quais, a servi au stockage des céréales, pendant plus de 80 ans.

Laissé à l’abandon, jusqu’au début des années 2000, le bâtiment a été labellisé “Architecture contemporaine remarquable” pour enfin être réhabilité en salle de spectacles. Le Cepac Silo a ouvert ses portes en septembre 2011.

Théâtre à l’italienne d’une capacité de 1700 places en version tout assis à 2 200 places en configuration assis-debout, le Cepac Silo propose une programmation qui se démarque par sa pluridisciplinarité théâtre, humour, danse, concert, orchestre symphonique y sont représentés. Ce sont plus de 120 000 spectateurs accueillis en moyenne par an.

Implanté dans le quartier de La Joliette et bâtiment emblématique à l’entrée de la Ville, le Cepac Silo est devenu une salle de spectacles de référence auprès des productions mais également un lieu événementiel.



A découvrir pendant la visite

– La salle de spectacle

– L’histoire de ce lieu emblématique .

Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 02 73 contact@tourisme-gardanne.Fr

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English :

Built in 1927, the Silo d’Arenc, a veritable industrial revolution on the quayside, was used to store cereals for over 80 years.

L’événement Cepac Silo Indus’3Days Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille