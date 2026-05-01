Cepac Silo Indus’3Days Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement
Cepac Silo Indus’3Days Le Cepac Silo Marseille 2e Arrondissement mercredi 20 mai 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Cepac Silo Indus’3Days
Mercredi 20 mai 2026 de 10h à 12h. Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 10:00:00
fin : 2026-05-20 12:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Construit en 1927, le Silo d’Arenc, véritable révolution industrielle sur les quais, a servi au stockage des céréales, pendant plus de 80 ans.
Laissé à l’abandon, jusqu’au début des années 2000, le bâtiment a été labellisé “Architecture contemporaine remarquable” pour enfin être réhabilité en salle de spectacles. Le Cepac Silo a ouvert ses portes en septembre 2011.
Théâtre à l’italienne d’une capacité de 1700 places en version tout assis à 2 200 places en configuration assis-debout, le Cepac Silo propose une programmation qui se démarque par sa pluridisciplinarité théâtre, humour, danse, concert, orchestre symphonique y sont représentés. Ce sont plus de 120 000 spectateurs accueillis en moyenne par an.
Implanté dans le quartier de La Joliette et bâtiment emblématique à l’entrée de la Ville, le Cepac Silo est devenu une salle de spectacles de référence auprès des productions mais également un lieu événementiel.
A découvrir pendant la visite
– La salle de spectacle
– L’histoire de ce lieu emblématique .
Le Cepac Silo 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 51 02 73 contact@tourisme-gardanne.Fr
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English :
Built in 1927, the Silo d’Arenc, a veritable industrial revolution on the quayside, was used to store cereals for over 80 years.
L’événement Cepac Silo Indus’3Days Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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