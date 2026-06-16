Ciné Plein Air Une journée particulière Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement
Ciné Plein Air Une journée particulière Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement vendredi 24 juillet 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Ciné Plein Air Une journée particulière
Vendredi 24 juillet 2026 à partir de 21h30. Centre de la Vieille Charité 2 rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:30:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Le 7e art étend sa toile pour l’Été Marseillais, des projections pour tous dans les 4 coins de la ville.
En famille ou entre amis, les Marseillaises et les Marseillais pourront profiter tout l’été de séances de cinéma en plein air.
Le 24 juillet à Vieille Charité
UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE
D’Ettore Scola
Italie, Cananda 1977 1h45 VOSTFR
À Rome, le 4 mai 1938, Hitler rencontre Mussolini. Tous les Romains ont déserté leurs habitations pour aller assister à la cérémonie. Dans un grand immeuble, Antonietta, mère de famille nombreuse, est contrainte de rester à la maison pour s’occuper des tâches ménagères alors qu’elle serait bien allée voir le Duce comme tout le monde. À la recherche de son oiseau en fuite, elle entre chez un voisin qu’elle a aperçu dans un appartement de l’autre côté de la cour. Il s’agit de Gabriele, un intellectuel homosexuel qui, pour cette raison, a été exclu de la radio nationale italienne où il était présentateur et condamné à la déportation
► Infos pratiques
Accès au site à partir de 19h.
Accès aux toilettes.
Accès réglementé sont strictement interdits lors des projections, tous les objets pointus, tranchants ou contondants, bouteilles en verre, armes et munitions toutes catégories, sacs et valises contenance de +2,5 L, substances explosives, inflammables, volatiles, animaux sauf chiens-guides accompagnant les visiteurs en situation de handicap, trottinette, vélo.
Pas de vestiaire.
Pique-niques autorisés.
Chaises à disposition.
Sièges personnels autorisés.
Se rendre à la séance
Bus 35 arrêt Joliette Bus 49 arrêt Place de Lenche Bus 55 arrêt Bonneterie
Tram T2, T3 arrêt Sadi Carnot
Métro M2 arrêt Joliette
Parkings Phocéens ou République (payant) à proximité
LeVélo station Schuman Leca
Toutes les séances sont accessibles sans réservation dans la limite des places disponibles. .
Centre de la Vieille Charité 2 rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The 7th Art is spreading its wings for the Marseille Festival, with screenings for everyone throughout the city.
L’événement Ciné Plein Air Une journée particulière Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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