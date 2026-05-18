Holly G & Totally Spice’s Jungeli Scorpio Qveen Quai du Port Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Holly G & Totally Spice’s Jungeli Scorpio Qveen

Samedi 25 juillet 2026 à partir de 20h30. Quai du Port Devant l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Préparez-vous à une soirée exceptionnelle sur la majestueuse scène flottante installée devant l’Hôtel de Ville !

Pour la 7ᵉ année, Marseille s’anime au rythme du soleil, de la fête et de la culture partagée.



L’Été Marseillais revient en 2026 avec une programmation éclectique, gratuite et ouverte à toutes et à tous.



La Ville de Marseille est heureuse de vous donner rendez-vous pour une soirée exceptionnelle sur la Scène sur l’eau, au cœur du Vieux-Port !





HOLLY G & TOTALLY SPICE’S



Rencontre explosive entre deux trios leaders du renouveau Bouyon !



Adeptes de basses puissantes et de rythmes fiévreux, Holly G et Totally Spice’s portent la scène antillaise avec une énergie brute, oscillant entre textes explicites et fête collective.



JUNGELI



Véritable étoile montante de la scène urbaine, Jungeli s’impose comme le leader de la nouvelle génération d’artistes. À 17 ans, porté par le triomphe de Petit Génie , il revient enflammer les festivals avec l’énergie qui a marqué l’été dernier.



SCORPIO QVEEN



Figure singulière de la scène afro-caribéenne et électronique française, Scorpio Qveen déploie un univers où le corps et la musique ne font qu’un. À la croisée du dancehall, du shatta, de l’afrobeat et des musiques électroniques, elle lie héritages et empowerment pour faire du dancefloor un espace de liberté. .

Quai du Port Devant l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Get ready for an exceptional evening on the majestic floating stage set up in front of the Hôtel de Ville!

L’événement Holly G & Totally Spice’s Jungeli Scorpio Qveen Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-13 par Ville de Marseille