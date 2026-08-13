UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saintes

Atelier hologramme Place de l’Échevinage Saintes

samedi 12 septembre 2026 · Place de l'Échevinage · Saintes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place de l'Échevinage
Adresse
Médiathèque François Mitterrand
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Atelier hologramme

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 15:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Venez créer votre propre outil pour découvrir le fonctionnement de la réalité augmentée.
  .

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come create your own tool to discover how augmented reality works.

L’événement Atelier hologramme Saintes a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)