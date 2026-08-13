Atelier hologramme Place de l’Échevinage Saintes

Informations pratiques

Saintes

Atelier hologramme

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 15:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez créer votre propre outil pour découvrir le fonctionnement de la réalité augmentée.

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Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come create your own tool to discover how augmented reality works.

L’événement Atelier hologramme Saintes a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge