Atelier hologramme Place de l’Échevinage Saintes
samedi 12 septembre 2026 · Place de l'Échevinage · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Atelier hologramme
Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 15:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez créer votre propre outil pour découvrir le fonctionnement de la réalité augmentée.
.
Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 93 25 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come create your own tool to discover how augmented reality works.
L’événement Atelier hologramme Saintes a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)
- L’Aventure au Fil de l’Eau Stage Multi-Glisse sur la Charente ! Saintes 17 août 2026
- Festival Transe Atlantique Saintes 20 août 2026
- Festival Transe Atlantique Hors les murs Conférence L’OFQJ Cité entrepreneuriale Saintes 21 août 2026
- Festival Transe Atlantique Hors les murs Projection Cité entrepreneuriale Saintes 21 août 2026
- Concert à la Musardière La Musardière Saintes 22 août 2026