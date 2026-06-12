Montargis

Atelier hors-les-murs [Montargis Plage]

Rue des Closiers Montargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-07-09 18:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Atelier hors-les-murs [Montargis Plage]

Retrouvez l’équipe des publics du Centre d’art au Lac des Closiers à l’occasion d’ateliers artistiques ludiques et uniques, en lien avec l’exposition actuelle Abstraction, abstractions ! .

Atelier gratuit sur accès libre. .

Rue des Closiers Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr

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English :

Off-site workshop [Montargis Plage]

L’événement Atelier hors-les-murs [Montargis Plage] Montargis a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS