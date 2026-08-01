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Atelier hors-les-murs [MONTARGIS PLAGE] Montargis

jeudi 27 août 2026 · Montargis

Atelier hors-les-murs [MONTARGIS PLAGE] Montargis

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Rue des Closiers
Ville
45200 Montargis
Département
Loiret
Tarif

Montargis

Atelier hors-les-murs [MONTARGIS PLAGE]

Rue des Closiers Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 17:00:00
fin : 2026-08-27 18:30:00

Date(s) :
2026-08-27

Atelier hors-les-murs [MONTARGIS PLAGE]
Retrouvez l’équipe des publics du Centre d’art au Lac des Closiers à l’occasion d’ateliers artistiques ludiques et uniques, en lien avec l’exposition actuelle Abstraction, abstractions ! .
Atelier gratuit sur accès libre.   .

Rue des Closiers Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50  contact-tanneries@amilly45.fr

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English :

Off-site Workshop [MONTARGIS PLAGE]

L’événement Atelier hors-les-murs [MONTARGIS PLAGE] Montargis a été mis à jour le 2026-07-30 par OT MONTARGIS

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