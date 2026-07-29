AGENDA · Montargis
Les aventures de Cubetto Montargis
mercredi 5 août 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
Les aventures de Cubetto
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:30:00
fin : 2026-08-05 11:15:00
Date(s) :
2026-08-05
Les aventures de Cubetto
Viens vivre de grandes aventures avec le robot Cubetto.
Grâce à lui, les petits découvrent les bases de la programmation de façon ludique ! .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
The Adventures of Cubetto
L’événement Les aventures de Cubetto Montargis a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTARGIS
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