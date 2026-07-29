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Les aventures de Cubetto Montargis

mercredi 5 août 2026 · Montargis

Les aventures de Cubetto Montargis

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
2 Rue Franklin Roosevelt
Ville
45200 Montargis
Département
Loiret
Tarif

Montargis

Les aventures de Cubetto

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:30:00
fin : 2026-08-05 11:15:00

Date(s) :
2026-08-05

Les aventures de Cubetto
Viens vivre de grandes aventures avec le robot Cubetto.
Grâce à lui, les petits découvrent les bases de la programmation de façon ludique !   .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70 

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English :

The Adventures of Cubetto

L’événement Les aventures de Cubetto Montargis a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTARGIS

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