Informations pratiques

Montargis

Jeu de piste Sherlock, Lupin et moi

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 16:00:00

fin : 2026-08-04 17:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Jeu de piste Sherlock, Lupin et moi

Conçu comme un jeu de piste pour les 8-12 ans, avec 10 énigmes à trouver et à résoudre.

À l’été 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler se rencontrent à Saint-Malo où ils deviennent d’inséparables amis. Mais voilà qu’Irène a soudainement disparu ! Pour cette nouvelle enquête, ce sont aux enfants de venir en aide à Sherlock et Lupin dans un jeu littéraire conçu comme un escape game ! Pas besoin de lire les livres pour jouer à ce jeu.

Jeu déja organisé à la médiathèque en 2025. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Scavenger Hunt: Sherlock, Lupin, and Me

L’événement Jeu de piste Sherlock, Lupin et moi Montargis a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTARGIS