Informations pratiques

Montargis

Envolez-vous !

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:30:00

fin : 2026-08-05 11:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Envolez-vous !

Après avoir cherché des créatures qui voyagent dans les airs, vous fabriquerez, avec votre enfant, un cerf-volant pour l’été. 2-5 ans 10 .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr

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English :

Take flight!

L’événement Envolez-vous ! Montargis a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTARGIS