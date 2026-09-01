Atelier Huile essentielle pour une rentrée sereine au naturel ! Médiathèque de Vernon Vernon
samedi 12 septembre 2026 · Médiathèque de Vernon · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Atelier Huile essentielle pour une rentrée sereine au naturel !
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 16:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Envie de prendre soin de vous autrement ?
Et si vous découvriez comment quelques huiles essentielles bien choisies peuvent transformer votre quotidien ?
Lors de cet atelier, plongez dans l’univers de la pharmacie naturelle et apprenez à utiliser simplement et en toute sécurité des solutions naturelles pour les petits maux de tous les jours. Un moment convivial, accessible à tous, pour éveiller votre curiosité et repartir avec des clés concrètes… et l’envie d’aller plus loin.
Pour adulte et ado à partir de 14 ans.
Entrée gratuite sur inscription au 02 32 64 53 06 ou sur place à l’accueil des médiathèques. .
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06
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English : Atelier Huile essentielle pour une rentrée sereine au naturel !
L’événement Atelier Huile essentielle pour une rentrée sereine au naturel ! Vernon a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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