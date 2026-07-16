ROCK IN THE BARN Vernon

Informations pratiques

Vernon

ROCK IN THE BARN

Parc des Tourelles Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-11

Rock in the Barn prépare une 17ème — et dernière — édition les 11 et 12 septembre 2026. Une ultime parenthèse dans le décor si singulier du Parc des Tourelles de Vernon, où une quinzaine de groupes feront frémir une dernière fois la Seine et les vieilles pierres du château.

Une programmation fidèle à l’ADN du festival un mélange de folk, indie pop, rock, post-punk et électro… accompagné de bières artisanales et de saveurs locales.

Côté scène internationale, l’indie lo-fi intime de Milo Korbenski, les envolées théâtrales du collectif londonien The Orchestra (For Now), le paysage électro-organique des berlinois de AFAR, ou encore les ex- plosifs Crows… La scène française ne sera pas en reste avec le clubbing politique et jubilatoire de Dombrance, les compositions sensibles de

Michelle Blades, l’indie-rock incandescent de Vera Daisies, ou encore chest., Carmen Sea et Carnage Piknik, qui feront bien monter la tension. Entre chanson alternative et échappées poétiques, Arthur Fu Bandini et Mon cher Guy viendront compléter cette traversée musicale…

Fidèle à son engagement, le festival mettra aussi à l’honneur la scène normande avec La Mante, artisan d’une pop surréaliste et dé- licatement tortueuse, Marianne Perrudin, sa folk introspective et lumineuse ainsi que de jeunes talents issus du tremplin RITB. Enfin, quand notre fidèle DJ Barney nous reserve un warm up de qualité, La Beauté du Diable signera le tout dernier closing du festival.

Une dernière fois. Deux jours pour danser, découvrir, se retrouver et célébrer ensemble tout ce qui a fait l’âme de Rock in the Barn. .

Parc des Tourelles Vernon 27200 Eure Normandie festival.rockinthebarn@gmail.com

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English : ROCK IN THE BARN

L’événement ROCK IN THE BARN Vernon a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération