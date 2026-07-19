Vide grenier Vernon
dimanche 13 septembre 2026 · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Vide grenier
Rue de Bizy Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 07:30:00
fin : 2026-09-13 17:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Le traditionnel vide-grenier du quartier fait son retour ! Cet événement est réservé en priorité aux habitants du quartier du Parc et Bizy Saint Louis, avec une priorité absolue accordée aux adhérents de notre association. Ne tardez pas à vous inscrire ! .
Rue de Bizy Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 71 51 53 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Vernon a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- Ciné atelier LES NOUVELLES AVENTURES DE GROS-POIS ET PETIT-POINT 4 Cinémas Theatre Vernon 19 juillet 2026
- Les rendez-vous de l’été Bébés au musée Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon 21 juillet 2026
- Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Le petit peuple du bassin Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon 22 juillet 2026
- Les rendez-vous de l’été Les jeux du jeudi Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon 23 juillet 2026
- Les rendez-vous de l’été Cinéma en plein air Vernon 24 juillet 2026