Informations pratiques

Vernon

Vide grenier

Rue de Bizy Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 07:30:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Le traditionnel vide-grenier du quartier fait son retour ! Cet événement est réservé en priorité aux habitants du quartier du Parc et Bizy Saint Louis, avec une priorité absolue accordée aux adhérents de notre association. Ne tardez pas à vous inscrire ! .

Rue de Bizy Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 71 51 53 37

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Vernon a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération