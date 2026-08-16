Atelier d’écriture Médiathèque de Vernon Vernon

Informations pratiques

Vernon

Atelier d’écriture

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-10-10

Esther, de la Compagnie Les rêves indociles, vous propose deux séances d’écriture (merci d’être présents sur les deux) autour de la rencontre artistique entre Blanche Hoschédé et Claude Monet.

Un atelier proposé dans le cadre du centenaire de la mort de Claude Monet.

Atelier sur deux séances.

Adulte et ado.

Entrée gratuite sur inscription au 02 32 64 53 06 ou sur place à l’accueil des médiathèques. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 06

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English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Vernon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération