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Les rendez-vous de l’été Peinture en musique Vernon

Les rendez-vous de l’été Peinture en musique Vernon dimanche 26 juillet 2026.

Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif

Vernon

Les rendez-vous de l’été Peinture en musique

Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16

Quand la peinture rencontre la musique dans une ambiance artistique et conviviale.

Plus d’infos Espace Simone Veil.   .

Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : Les rendez-vous de l’été Peinture en musique

L’événement Les rendez-vous de l’été Peinture en musique Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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