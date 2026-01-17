Les rendez-vous de l’été Peinture en musique Vernon
Les rendez-vous de l’été Peinture en musique Vernon dimanche 26 juillet 2026.
Vernon
Les rendez-vous de l’été Peinture en musique
Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16
Quand la peinture rencontre la musique dans une ambiance artistique et conviviale.
Plus d’infos Espace Simone Veil. .
Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Les rendez-vous de l’été Peinture en musique
L’événement Les rendez-vous de l’été Peinture en musique Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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