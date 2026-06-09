Visite guidée de Vernon Vernon
Visite guidée de Vernon Vernon samedi 4 juillet 2026.
Vernon
Visite guidée de Vernon
12 rue du Pont Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-08-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
Découvrez Vernon et son histoire lors d’une visite inédite !
Plongez dans l’histoire captivante de Vernon avec nos visites guidées.
Que vous soyez passionné d’histoire, amateur de belles architectures, ou simplement en quête d’une activité enrichissante en famille, cette visite est faite pour vous.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme, situé au musée Blanche-Hoschedé-Monet, rue du Pont. De là, laissez-vous guider à travers les lieux emblématiques et les rues médiévales de Vernon. Vous découvrirez l’histoire fascinante de la ville, de ses monuments et de son patrimoine architectural unique. Ne manquez pas l’occasion exceptionnelle de monter dans la Tour des Archives, ouverte spécialement pour cette visite !
Quand ? Tous les samedis après-midi des vacances d’été.
Heures de départ
14h30
16h30
Tarifs
Plein tarif 7€
Enfants (4-12 ans) 5€
Pass Boujou 5€ .
12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 39 60 information@tourisme.sna27.fr
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English : Visite guidée de Vernon
L’événement Visite guidée de Vernon Vernon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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