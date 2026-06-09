Vernon

Visite guidée de Vernon

12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-08-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Découvrez Vernon et son histoire lors d’une visite inédite !

Plongez dans l’histoire captivante de Vernon avec nos visites guidées.

Que vous soyez passionné d’histoire, amateur de belles architectures, ou simplement en quête d’une activité enrichissante en famille, cette visite est faite pour vous.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme, situé au musée Blanche-Hoschedé-Monet, rue du Pont. De là, laissez-vous guider à travers les lieux emblématiques et les rues médiévales de Vernon. Vous découvrirez l’histoire fascinante de la ville, de ses monuments et de son patrimoine architectural unique. Ne manquez pas l’occasion exceptionnelle de monter dans la Tour des Archives, ouverte spécialement pour cette visite !

Quand ? Tous les samedis après-midi des vacances d’été.

Heures de départ

14h30

16h30

Tarifs

Plein tarif 7€

Enfants (4-12 ans) 5€

Pass Boujou 5€ .

12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 39 60 information@tourisme.sna27.fr

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English : Visite guidée de Vernon

L’événement Visite guidée de Vernon Vernon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération