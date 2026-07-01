UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pouilly-en-Auxois

Atelier hydratation Pouilly-en-Auxois

mercredi 8 juillet 2026 · Pouilly-en-Auxois

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Espace Jean Claude Patriarche
Ville
21320 Pouilly-en-Auxois
Département
Côte-d'Or
Tarif

Pouilly-en-Auxois

Atelier hydratation

Espace Jean Claude Patriarche Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 11:00:00
fin : 2026-07-08 12:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Cet été, nous vous proposons l’atelier idéal pour s’hydrater en se faisant plaisir et sans complexes !
Quiz, dégustation mystère, atelier pratique, l’hydratation deviendra un vrai jeu d’enfants !
Mercredi 8 juillet de 11h à 12h30.
Ouverts aux Adultes et enfant à partir de 8 ans
Venez découvrir des boissons surprenantes sans sucre et sans alcool mais surtout avec plaisir ainsi que des animations autour de l’hydratation.
Inscription au Centre Social Agora 03.80.90.86.61   .

Espace Jean Claude Patriarche Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 86 61  accueil.cspouilly@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier hydratation

L’événement Atelier hydratation Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or)