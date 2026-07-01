Atelier hydratation Pouilly-en-Auxois
mercredi 8 juillet 2026 · Pouilly-en-Auxois
Informations pratiques
Pouilly-en-Auxois
Atelier hydratation
Espace Jean Claude Patriarche Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 11:00:00
fin : 2026-07-08 12:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Cet été, nous vous proposons l’atelier idéal pour s’hydrater en se faisant plaisir et sans complexes !
Quiz, dégustation mystère, atelier pratique, l’hydratation deviendra un vrai jeu d’enfants !
Mercredi 8 juillet de 11h à 12h30.
Ouverts aux Adultes et enfant à partir de 8 ans
Venez découvrir des boissons surprenantes sans sucre et sans alcool mais surtout avec plaisir ainsi que des animations autour de l’hydratation.
Inscription au Centre Social Agora 03.80.90.86.61 .
Espace Jean Claude Patriarche Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 86 61 accueil.cspouilly@gmail.com
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English : Atelier hydratation
L’événement Atelier hydratation Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-30 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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