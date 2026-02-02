Ludothèque itinérante balade en Billebaude Port de Plaisance Pouilly-en-Auxois

Pouilly-en-Auxois

Ludothèque itinérante balade en Billebaude

Port de Plaisance 1 Rue de la Coopérative Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:15:00

fin : 2026-07-09 16:30:00

Date(s) :

2026-07-09

La ludothèque s’invite près de chez vous !

À chaque vacances scolaires, la ludothèque devient itinérante et parcourt le territoire de Pouilly / Bligny pour aller à la rencontre des habitants et partager le plaisir du jeu partout.

En famille, entre amis ou en solo, il y en a pour tous les âges et tous les goûts !

Venez vous amuser gratuitement avec nous !

Que vous habitiez ou non la commune qui nous reçoit, vous êtes les bienvenus !

Pour cet itinérance, la ludothèque voit les choses en grand ! Elle s’associe à la Billebaude pour vous proposer une après-midi balade en bateau, de 14h30 à 15h15 (réservations auprès de l’Office de tourisme 03 80 90 77 36) puis un temps de jeux (à quai) de 15h15 à 16h30, ouvert à tous, sans obligation d’avoir fait la balade en bateau ! .

Port de Plaisance 1 Rue de la Coopérative Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 86 61 accueil.cspouilly@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ludothèque itinérante balade en Billebaude

L’événement Ludothèque itinérante balade en Billebaude Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)