Croisière Petit-Déjeuner Port de Plaisance Pouilly-en-Auxois

Pouilly-en-Auxois

Croisière Petit-Déjeuner

Port de Plaisance 1 Rue de la Coopérative Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-12 12:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Vivez une croisière insolite commentée au sommet du canal de Bourgogne. Apprenez-en davantage sur la vie et le travail des mariniers et la construction du canal de Bourgogne durant votre croisière en traversant la Voûte de Pouilly, souterrain illuminé de 3333 mètres; et en passant une écluse fleurie. Au retour, profitez d’une dégustation sucrée de produits du terroir

Réservation vivement recommandée au moins 72h à l’avance. .

Port de Plaisance 1 Rue de la Coopérative Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 77 36 pouilly@tourismepouillybligny.fr

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English : Croisière Petit-Déjeuner

L’événement Croisière Petit-Déjeuner Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pouilly Bligny