Croisière Goûter Port de Plaisance Pouilly-en-Auxois
mercredi 19 août 2026 · Port de Plaisance · Pouilly-en-Auxois
Informations pratiques
Pouilly-en-Auxois
Croisière Goûter
Port de Plaisance 1 Rue de la Coopérative Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 24.5 – 24.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Vivez une croisière insolite commentée au sommet du canal de Bourgogne. Apprenez-en davantage sur la vie et le travail des mariniers et la construction du canal de Bourgogne durant votre croisière en traversant la Voûte de Pouilly, souterrain illuminé de 3333 mètres; et en passant une écluse fleurie. Au retour, profitez d’une dégustation sucrée de produits du terroir
Réservation vivement recommandée au moins 72h à l’avance. .
Port de Plaisance 1 Rue de la Coopérative Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 77 36 pouilly@tourismepouillybligny.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Croisière Goûter
L’événement Croisière Goûter Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Pouilly Bligny
À voir aussi à Pouilly-en-Auxois (Côte-d'Or)
- Marché Nocturne de la Maison de Pays Maison de Pays Pouilly-en-Auxois 22 juillet 2026
- Croisière des écluses Port de Plaisance Pouilly-en-Auxois 23 juillet 2026