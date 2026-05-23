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Croisière Goûter Port de Plaisance Pouilly-en-Auxois

mercredi 19 août 2026 · Port de Plaisance · Pouilly-en-Auxois

Croisière Goûter Port de Plaisance Pouilly-en-Auxois

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Port de Plaisance
Adresse
1 Rue de la Coopérative
Ville
21320 Pouilly-en-Auxois
Département
Côte-d'Or
Tarif
24.5 24.5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Pouilly-en-Auxois

Croisière Goûter

Port de Plaisance 1 Rue de la Coopérative Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 24.5 – 24.5 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 16:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Vivez une croisière insolite commentée au sommet du canal de Bourgogne. Apprenez-en davantage sur la vie et le travail des mariniers et la construction du canal de Bourgogne durant votre croisière en traversant la Voûte de Pouilly, souterrain illuminé de 3333 mètres; et en passant une écluse fleurie. Au retour, profitez d’une dégustation sucrée de produits du terroir
Réservation vivement recommandée au moins 72h à l’avance.   .

Port de Plaisance 1 Rue de la Coopérative Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 77 36  pouilly@tourismepouillybligny.fr

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English : Croisière Goûter

L’événement Croisière Goûter Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Pouilly Bligny

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