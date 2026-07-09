Soirée de vacances 21320 Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois
samedi 22 août 2026 · Pouilly-en-Auxois
Informations pratiques
Pouilly-en-Auxois
Soirée de vacances 21320 Pouilly en Auxois
2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-23 02:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Le Break fait sa dernière soirée avant ses congés. Pour l’occasion, le samedi 22 Août dès l’ouverture à 17H, pas de thème particulier seulement passer un moment, une soirée sympathique et laisser le feeling faire son oeuvre, bien entendu toujours dans la joie et la bonne humeur. De nombreuses surprises vous attendent !
Cette soirée vous appartient ! .
2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 92 67 85
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English : Soirée de vacances 21320 Pouilly en Auxois
L’événement Soirée de vacances 21320 Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)