Informations pratiques

Pouilly-en-Auxois

Soirée de vacances 21320 Pouilly en Auxois

2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-23 02:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le Break fait sa dernière soirée avant ses congés. Pour l’occasion, le samedi 22 Août dès l’ouverture à 17H, pas de thème particulier seulement passer un moment, une soirée sympathique et laisser le feeling faire son oeuvre, bien entendu toujours dans la joie et la bonne humeur. De nombreuses surprises vous attendent !

Cette soirée vous appartient ! .

2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 92 67 85

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English : Soirée de vacances 21320 Pouilly en Auxois

L’événement Soirée de vacances 21320 Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)