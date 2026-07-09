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Soirée de vacances 21320 Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois

samedi 22 août 2026 · Pouilly-en-Auxois

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger
Ville
21320 Pouilly-en-Auxois
Département
Côte-d'Or
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pouilly-en-Auxois

Soirée de vacances 21320 Pouilly en Auxois

2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-23 02:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Le Break fait sa dernière soirée avant ses congés. Pour l’occasion, le samedi 22 Août dès l’ouverture à 17H, pas de thème particulier seulement passer un moment, une soirée sympathique et laisser le feeling faire son oeuvre, bien entendu toujours dans la joie et la bonne humeur. De nombreuses surprises vous attendent !
Cette soirée vous appartient !   .

2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 92 67 85 

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English : Soirée de vacances 21320 Pouilly en Auxois

L’événement Soirée de vacances 21320 Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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