Croisière du port Port de Plaisance Pouilly-en-Auxois
jeudi 9 juillet 2026 · Port de Plaisance · Pouilly-en-Auxois
Informations pratiques
Pouilly-en-Auxois
Croisière du port
Port de Plaisance 1 Rue de la Coopérative Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:45:00
fin : 2026-07-09 15:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Vivez une croisière insolite commentée au sommet du canal de Bourgogne. Apprenez-en davantage sur la vie et le travail des mariniers et la construction du canal de Bourgogne durant votre croisière en découvrant le port de plaisance de Pouilly; et en passant une écluse fleurie.
Réservation vivement recommandée au moins 72h à l’avance. .
Port de Plaisance 1 Rue de la Coopérative Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 77 36 pouilly@tourismepouillybligny.fr
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English : Croisière du port
L’événement Croisière du port Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pouilly Bligny
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