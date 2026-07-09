Informations pratiques

Pouilly-en-Auxois

soirée BLIND TEST et KARAOKE 21320 Pouilly en Auxois

2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Break at Jane’s vous propose une soirée dédiée au blind test et Karaoké de 20h à 23h. Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts. VOUS créez votre propre ambiance de soirée. Tout le monde participe grâce à l’écran géant au centre de la salle. Une soirée de partage, de rires, de défis et de bonne humeur assurée. Il sera toujours possible de se restaurer sur place avec une planche, un croque monsieur, un saucisson, un dessert….et vous hydrater. C’est le moment de montrer vos talents et connaissances. .

2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 92 67 85

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English : soirée BLIND TEST et KARAOKE 21320 Pouilly en Auxois

L’événement soirée BLIND TEST et KARAOKE 21320 Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)