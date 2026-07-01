Informations pratiques

Pouilly-en-Auxois

Soirée kermesse au Break at Jane’s 21320 Pouilly en Auxois

2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 23:50:00

Date(s) :

2026-07-31

Le Break fait sa soirée kermesse le vendredi 31 Juillet. Vous y trouverez des jeux en bois, marelle, pêche à la ligne…et un concours de Möllki.

Pour les gourmands, des crêpes seront faites à la demande.

Retrouvons nous à partir de 19h pour jouer, faire l’apéro, grignoter, relever des défis…et tout ceci entre amis, en famille, dans une ambiance de vacances, de joie et de bonne humeur (comme d’habitude!), familiale et musicale. Ouvert à tout le monde, animations gratuites. .

2Bis ZA Lieu-dit Champs Roger Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 92 67 85

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English : Soirée kermesse au Break at Jane’s 21320 Pouilly en Auxois

L’événement Soirée kermesse au Break at Jane’s 21320 Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-07-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)