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AGENDA · Pouilly-en-Auxois

Atelier confiance en soi- Pouilly en Auxois Ferme d’Isis Pouilly-en-Auxois

mercredi 12 août 2026 · Ferme d'Isis · Pouilly-en-Auxois

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Ferme d'Isis
Adresse
5 Rue des Coteaux
Ville
21320 Pouilly-en-Auxois
Département
Côte-d'Or
Tarif
15 15 15 Tarif enfant Tarif enfant

Pouilly-en-Auxois

Atelier confiance en soi- Pouilly en Auxois

Ferme d’Isis 5 Rue des Coteaux Pouilly-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 14:00:00
fin : 2026-08-12 16:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Atelier confiance en soi- Pouilly en Auxois
Autour des équidés   .

Ferme d’Isis 5 Rue des Coteaux Pouilly-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 74 46 44 

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English :

L’événement Atelier confiance en soi- Pouilly en Auxois Pouilly-en-Auxois a été mis à jour le 2026-08-04 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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