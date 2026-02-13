Atelier : Impression 3D de blindages électromagnétiques, LAB’O Village by CA, Orléans

Atelier : Impression 3D de blindages électromagnétiques Mardi 17 mars, 16h00 LAB’O Village by CA Loiret

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T16:00:00+01:00 – 2026-03-17T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-17T16:00:00+01:00 – 2026-03-17T19:00:00+01:00

La protection électromagnétique est un défi important pour la conception de systèmes embarqués fiables.

Cet atelier montrera comment l’alliance entre de nouveaux matériaux aux propriétés magnétiques spécifiques et l’impression 3D peuvent être utilisés pour réaliser des blindages sur mesure efficaces, grâce aux compétences croisées de l’Industry Lab et du Cresitt.

Un point sur le projet POLYTRONICS EU sera fait : POLYTRONICS est un guichet unique qui soutient l’innovation digitale au service des industries des textiles techniques, des plastiques, des composites & des caoutchoucs, il propose de subventionner services et prestations jusqu’à 50%.

LAB’O Village by CA 1 Av. du Champ de Mars, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://cresitt.com/evenements-cresitt/impression-3d-blindages-electromagnetiques/ »}]

Découverte de différents types de blindage, dont ceux imprimés en 3D 3D blindage

© Cresitt