Atelier Impression Monotype Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer
Atelier Impression Monotype Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer jeudi 2 juillet 2026.
Moëlan-sur-Mer
Atelier Impression Monotype
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 15:00:00
fin : 2026-07-02 18:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Avec Gaetan Guyader, découvrez la technique d’impression sur plaque de gel à travers un atelier créatif et accessible à tous. Explorez une pratique spontanée et intuitive en combinant transferts d’images, pochoirs, textures et peinture pour créer des compositions uniques.
Expérimentez les superpositions d’effets et repartez avec vos propres impressions originales.
Matériel fourni • Tout public • 15 € • 6 participants maximum .
Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier Impression Monotype Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Moëlan-sur-Mer (Finistère)
- Exposition 100 crier art Salle Anne Follézou/Port de Brigneau Moëlan-sur-Mer 30 juin 2026
- Longe-côte Marche aquatique avec Moïse Parking de la Plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer 30 juin 2026
- Balade photo numérique Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer 30 juin 2026
- Balade Photo Numérique Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer 30 juin 2026
- Exposition Aux portes de la lumière Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer 1 juillet 2026