Atelier Impression Monotype Salle Anne Follezou Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Atelier Impression Monotype

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 15:00:00

fin : 2026-07-02 18:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Avec Gaetan Guyader, découvrez la technique d’impression sur plaque de gel à travers un atelier créatif et accessible à tous. Explorez une pratique spontanée et intuitive en combinant transferts d’images, pochoirs, textures et peinture pour créer des compositions uniques.

Expérimentez les superpositions d’effets et repartez avec vos propres impressions originales.

Matériel fourni • Tout public • 15 € • 6 participants maximum .

Salle Anne Follezou Route de Brigneau Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Atelier Impression Monotype Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-19 par OT QUIMPERLE LES RIAS