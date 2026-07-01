ATELIER IMPRIMERIE ET TAMPONS MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

ATELIER IMPRIMERIE ET TAMPONS

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 15:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-05 2026-08-21

Les enfants découvrent des techniques d’impression et créent leur propre tampon !

Dès 7 ans

Réservation conseillée

Animation autour de l’exposition (Extra)ordinaires, nos collections ? 2 .

MUSÉE ARTS & FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42 accueil.musee@stgo.fr

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English :

Children learn about printing techniques and create their own stamps!

L’événement ATELIER IMPRIMERIE ET TAMPONS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-07-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE