Atelier Inathèque, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
Atelier Inathèque, Médiathèque Jacques Demy, Nantes mercredi 10 juin 2026.
Atelier Inathèque Mercredi 10 juin, 15h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T15:30:00+02:00 – 2026-06-10T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-10T15:30:00+02:00 – 2026-06-10T16:30:00+02:00
Plongez dans la mémoire des médias : l’Inathèque vous ouvre ses archives ! Apprenez à consulter sur les postes dédiés les millions d’heures de radio, télévision, web et cinéma proposées par l’Institut national de l’Audiovisuel.
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
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