Atelier Inathèque, Médiathèque Jacques Demy, Nantes

Atelier Inathèque Mercredi 10 juin, 15h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T15:30:00+02:00 – 2026-06-10T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-10T15:30:00+02:00 – 2026-06-10T16:30:00+02:00

Plongez dans la mémoire des médias : l’Inathèque vous ouvre ses archives ! Apprenez à consulter sur les postes dédiés les millions d’heures de radio, télévision, web et cinéma proposées par l’Institut national de l’Audiovisuel.

Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

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