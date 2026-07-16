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Atelier informatique, Médiathèque de Salindres, Salindres

samedi 29 août 2026 · Médiathèque de Salindres · Salindres

Atelier informatique, Médiathèque de Salindres, Salindres

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Médiathèque de Salindres
Adresse
31 rue de Cambis, 30340 Salindres
Ville
30340 Salindres
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Atelier informatique Samedi 29 août, 10h00 Médiathèque de Salindres Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-29T10:00:00+02:00 – 2026-08-29T11:00:00+02:00

Médiathèque de Salindres 31 rue de Cambis, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie 04 66 60 54 90 http://mediatheque.ville-salindres.fr https://www.facebook.com/bibliosalindres/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-salindres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}]
Atelier encadré par un animateur.

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