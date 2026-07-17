AGENDA · Salindres
En roue livres, Foyer de l’Oustalado, Salindres
mercredi 2 septembre 2026 · Foyer de l’Oustalado · Salindres
Informations pratiques
En roue livres Mercredi 2 septembre, 10h00 Foyer de l’Oustalado Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-02T10:00:00+02:00 – 2026-09-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-02T10:00:00+02:00 – 2026-09-02T12:00:00+02:00
Foyer de l’Oustalado 1377 Route de Mazac, 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 60 54 90 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-salindres.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.ville-salindres.fr »}]
Lectures publiques en extérieur.