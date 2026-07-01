AGENDA · Salindres
Vide-greniers nocturne, Place balard, Salindres
mercredi 19 août 2026 · Place balard · Salindres
Informations pratiques
Vide-greniers nocturne Mercredi 19 août, 19h30 Place balard Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T19:30:00+02:00 – 2026-08-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T19:30:00+02:00 – 2026-08-19T22:00:00+02:00
Place balard 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 85 60 13 »}]
Animation musicale.
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