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Vide-greniers nocturne, Place balard, Salindres

mercredi 19 août 2026 · Place balard · Salindres

Vide-greniers nocturne, Place balard, Salindres

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Place balard
Adresse
30340 Salindres
Ville
30340 Salindres
Département
Gard

Vide-greniers nocturne Mercredi 19 août, 19h30 Place balard Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T19:30:00+02:00 – 2026-08-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T19:30:00+02:00 – 2026-08-19T22:00:00+02:00

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Animation musicale.

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