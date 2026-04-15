Atelier initiation à la découpeuse laser, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau

Atelier initiation à la découpeuse laser Jeudi 23 avril, 18h00 KAL – Konk Ar Lab Finistère

Sur inscription, don libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-23T18:00:00+02:00 – 2026-04-23T19:30:00+02:00

KAL – Konk Ar Lab 2 rue des charmes CONCARNEAU 29900 Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://fabmanager.konkarlab.bzh/#!/events/270 »}]

Lors de cet atelier, vous apprendrez les différentes étapes pour utiliser la découpeuse laser. konk ar lab