Atelier Initiation à l’aquarelle (débutants) avec Céci Rjass

4 rue Fernand de Mun Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-19 10:00:00

fin : 2026-02-19 12:00:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-02-26

Pinceaux & Potirons l’art de la gourmandise

Apprenez les secrets du dessin avec des modèles aussi simples que savoureux

Ombres, transparences et textures n’auront plus de secrets pour vous !

Au programme

Pendant cette initiation, nous dessinerons des fruits et des légumes afin de réaliser une affiche au format A3 à l’aquarelle.

Pourquoi des fruits et légumes ? Ce n’est pas seulement parce que c’est délicieux et coloré, et qu’en hiver ça fait du bien. Leurs formes sont relativement simples, mais leurs couleurs et textures sont variées. Parfait pour s’entraîner aux transparences, aux ombres et aux superpositions… sans risquer de se prendre un chou-fleur dans la figure !

Ce cours ne se veut pas académique. Le but est de te permettre d’appréhender la couleur en douceur, à travers des exercices simples, et de prendre confiance dans la pratique de l’aquarelle

Infos pratiques

Public réservé aux enfants à partir de 12 ans, sans aucun prérequis en dessin

Durée 2h

Materiel fourni

Réservation en ligne possible

4 rue Fernand de Mun Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@cecirjass.fr

English :

Pinceaux & Potirons: the art of gourmandise

