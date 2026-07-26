Atelier – Initiation au dessin de BD, animé par Samuel Buquet – Auteur, Jardin Georges Delaselle, Île-de-Batz

Informations pratiques

Atelier – Initiation au dessin de BD, animé par Samuel Buquet – Auteur Samedi 19 septembre, 14h00 Jardin Georges Delaselle Finistère

À partir de 15 ans – de 14h à 16h / Sur inscription, jauge limitée à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Envie de découvrir l’univers de la bande dessinée et de vous lancer dans le dessin ? Rejoignez Samuel Buquet pour un atelier d’initiation de 14h à 16h !

Une parenthèse créative pour apprendre les bases du dessin de BD, expérimenter et laisser parler son imagination.

A partir de 9 ans

De 14h à 16h

Inscription requise : https://www.jardin-georgesdelaselle.bzh/les-animations-au-jardin-en-2026/

Jardin Georges Delaselle Jardin Georges Delaselle Penn Baz 29253 Île-de-Batz Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne 0298617565 https://www.jardin-georgesdelaselle.bzh/ https://www.instagram.com/jardin.delaselle/?hl=fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.jardin-georgesdelaselle.bzh/formulaire-dinscription-a-une-animation/ »}] [{« link »: « https://www.jardin-georgesdelaselle.bzh/les-animations-au-jardin-en-2026/ »}] Né de la passion d’un assureur visionnaire et botaniste dans l’âme, ce jardin exotique insulaire a vu le jour en 1897 sur une ancienne dune, aujourd’hui transformée en une oasis luxuriante.

Explorez plus de 1 500 espèces venues des cinq continents, avec une prédominance de l’hémisphère Sud : Australie, Chili, Nouvelle-Zélande, îles du Pacifique…

Laissez-vous porter à travers ses ambiances végétales : Palmeraie, Cacteraie, Jardin Océanien… Un véritable voyage botanique, des tropiques jusqu’aux confins des antipodes. Ouvert du 1er avril au 30 septembre : tous les jours de 11h à 18h et du 1er octobre au 1er novembre : tous les jours de 11h à 17h30.

Pas de réservation – Les animaux tenus en laisse sont admis dans le jardin.

Envie de découvrir l’univers de la bande dessinée et de vous lancer dans le dessin ?

©Les Amis du jardin Georges Delaselle