Exposition – L’Atelier des marées, Jardin Georges Delaselle, Île-de-Batz

Informations pratiques

Exposition – L’Atelier des marées 19 et 20 septembre Jardin Georges Delaselle Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En collectant ces fragments abandonnés, Cécile Borne mène une forme d’archéologie poétique qui transforme ces vestiges en nouvelles visions, témoins de notre époque. Présentées comme un herbier, ses récoltes – de la Bretagne à la Tunisie – racontent à la fois une histoire collective et la fragilité de la condition humaine, marquée par le temps, l’usure et le passage de la vie.

Son travail met en lumière la mémoire contenue dans ces objets ordinaires, à la fois singuliers et universels. Chaque fragment devient une trace sensible du monde flottant dont il provient, révélant la diversité des existences et, en creux, ce qui nous relie tous : notre vulnérabilité face au temps et aux éléments.

Jardin Georges Delaselle Jardin Georges Delaselle Penn Baz 29253 Île-de-Batz Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne 0298617565 https://www.jardin-georgesdelaselle.bzh/ https://www.instagram.com/jardin.delaselle/?hl=fr Né de la passion d’un assureur visionnaire et botaniste dans l’âme, ce jardin exotique insulaire a vu le jour en 1897 sur une ancienne dune, aujourd’hui transformée en une oasis luxuriante.

Explorez plus de 1 500 espèces venues des cinq continents, avec une prédominance de l’hémisphère Sud : Australie, Chili, Nouvelle-Zélande, îles du Pacifique…

Laissez-vous porter à travers ses ambiances végétales : Palmeraie, Cacteraie, Jardin Océanien… Un véritable voyage botanique, des tropiques jusqu’aux confins des antipodes. Ouvert du 1er avril au 30 septembre : tous les jours de 11h à 18h et du 1er octobre au 1er novembre : tous les jours de 11h à 17h30.

Pas de réservation – Les animaux tenus en laisse sont admis dans le jardin.

Cécile Borne s’intéresse à ce que la mer nous renvoie de nous-mêmes, principalement des tissus échoués sur le rivage.

©Cécile Borne