Visite du Jardin Georges Delaselle, Jardin Georges Delaselle, Île-de-Batz

Informations pratiques

Visite du Jardin Georges Delaselle 19 et 20 septembre Jardin Georges Delaselle Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Après les travaux réalisés durant l’hiver 2025-2026, toute l’équipe est heureuse de vous présenter un nouvel espace : le jardin néo-zélandais, et profitez à cette occasion de l’accès à l’ensemble du jardin à demi-tarif durant tout le week-end.

Ce nouvel aménagement propose une immersion dans une ambiance inspirée des paysages de Nouvelle-Zélande. Le parcours s’organise autour d’un espace périphérique planté d’arbres et d’arbustes évoquant une nature façonnée par des climats secs et venteux. Cette atmosphère contraste avec un cœur de jardin plus humide et protégé, rappelant les forêts primaires luxuriantes caractéristiques de la Nouvelle-Zélande.

Une invitation au voyage végétal, entre contrastes paysagers et découverte botanique.

Jardin Georges Delaselle Jardin Georges Delaselle Penn Baz 29253 Île-de-Batz Île-de-Batz 29253 Finistère Bretagne 0298617565 https://www.jardin-georgesdelaselle.bzh/ https://www.instagram.com/jardin.delaselle/?hl=fr Né de la passion d’un assureur visionnaire et botaniste dans l’âme, ce jardin exotique insulaire a vu le jour en 1897 sur une ancienne dune, aujourd’hui transformée en une oasis luxuriante.

Explorez plus de 1 500 espèces venues des cinq continents, avec une prédominance de l’hémisphère Sud : Australie, Chili, Nouvelle-Zélande, îles du Pacifique…

Laissez-vous porter à travers ses ambiances végétales : Palmeraie, Cacteraie, Jardin Océanien… Un véritable voyage botanique, des tropiques jusqu’aux confins des antipodes. Ouvert du 1er avril au 30 septembre : tous les jours de 11h à 18h et du 1er octobre au 1er novembre : tous les jours de 11h à 17h30.

Pas de réservation – Les animaux tenus en laisse sont admis dans le jardin.

Venez découvrir ou redécouvrir le jardin et ses nouvelles évolutions.

©Jardin Georges Delaselle